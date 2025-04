Une nouvelle chaîne dédiée au foot vient d’arriver gratuitement sur les Freebox

Une nouvelle chaîne gratuite pour les amateurs de foot.

Free vient d’intégrer une nouvelle chaîne dans son bouquet TV qui se nomme After Foot. Elle est disponible gratuitement et est l’émanation de l’émission populaire éponyme de RMC. Elle est accessible 24h/24 et 7j/7, propose un condensé de débats animés, d’analyses percutantes et d’échanges passionnés autour de l’actualité du ballon rond.

La grille de programmation sera riche avec des rendez-vous bien établis comme Génération After (20h-22h du lundi au jeudi) et l’After Foot en direct chaque soir dès 22h (ou 23h en cas de match). Les soirs de grandes affiches, La Libre Antenne prendra le relais à minuit pour prolonger l’analyse et les réactions.

Vous pouvez découvrir cette nouvelle chaîne dès maintenant sur le canal 31 de Freebox TV, il vous suffit juste de redémarrer votre Freebox Player.

