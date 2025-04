La nouvelle chaîne dédiée à l’eSport est offerte sur la Freebox jusqu’à la fin du mois

De l’eSport gratuit sur la Freebox en avril.

Le mois dernier, Free a ajouté la nouvelle chaîne eCLUTCH LIVE, dédiée à l’eSport, dans son bouquet TV. Elle est intégrée au pack Sport Passion à 2,99€/mois pour 6 chaînes. Et pour permettre à tous les abonnés Freebox de la découvrir, l’opérateur l’offre jusqu’à la fin du mois d’avril. Vous pouvez ainsi en profiter gratuitement dès maintenant sur le canal 173 de Freebox TV.

eCLUTCH LIVE redéfinit l’esport avec une plateforme multi-écrans offrant du contenu gaming premium dans le monde entier. Avec LoL, Fortnite, Rocket League, PUBG et Trackmania, il diffuse en HD les plus grands tournois. Des événements innovants comme le Championnat Féminin de LoL 2025 et plus de 40 jours de compétition live par an renforcent son engagement pour la diversité. Grâce à une technologie satellite avancée, il assure un streaming ininterrompu sur TV, mobile et web, tout en soutenant ses partenaires avec des campagnes médias stratégiques et une portée mondiale.

Et comme habituellement pour ce genre de mise au clair, il n’y a aucune manipulation à réaliser, il suffit de vous rendre sur le canal idoine durant la période de gratuité.

