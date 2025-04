Abonnés Freebox : une toute nouvelle Smart TV Samsung spéciale débarque avec 200€ d’économies

La nouvelle TV “The Frame” est désormais proposée aux abonnés Freebox depuis leur espace client.

Alors que sa version 2024 est encore disponible dans la boutique en ligne proposée par Free à ses abonnés Freebox, The Frame 2025 est désormais proposée par Free. Pour ne rien gâcher, le téléviseur fait également l’objet d’une offre de remboursement de 200€ valable jusqu’au 22 avril prochain. Vous pouvez ainsi vous le procurer pour 419€ à la commande puis 25.99€/mois pendant trente mois.

Seule la version de 55 pouces est disponible pour ce téléviseur connecté, référencé par Samsung comme le modèle TQ55LS03. Ce dernier est certifié sans reflet et permet de profiter du mode Art tout en bénéficiant d’une “connexion invisible”, puisqu’un câble de 5 mètre ultra-fin vous permet de dissimuler votre connexion en reliant le téléviseur à un boîtier déporté avec toutes les connectiques. Il permet ainsi d’afficher des oeuvres d’art lorsque vous ne regardez pas la TV, renforçant l’illusion d’un tableau. Ce téléviseur est également équipé d’un capteur de luminosité qui ajuste automatiquement les couleurs de votre écran en fonction de l’éclairage aux alentours et d’un capteur de mouvement pour l’éteindre automatiquement lorsque vous quittez la pièce.

On compte également du nouveau d’un point de vue logiciel, avec l’intégration de Samsung Vision AI. Cette surcouche dédiée à l’intelligence artificielle intègre des fonctionnalités personnalisées qui changent votre manière d’interagir avec vos écrans :

Click to search propose instantanément des informations sur ce qui est affiché à l’écran, qu’il s’agisse d’identifier une célébrité ou un objet, et ce sans perturber l’expérience visuelle.

Traduction Instantanée, qui utilise un modèle de traduction exploitant l’IA du téléviseur pour éliminer les barrières de la langue en traduisant les sous-titres en temps réel pour profiter des contenus internationaux sans effort.

Fond d’écran génératif transforme l’écran en œuvre dynamique sur-mesure et permet de créer des visuels qui correspondent aux goûts de l’utilisateur.

L’appareil embarque également nativement l’application Oqee permettant d’accéder aux chaînes incluses dans votre offre Freebox. Pour en savoir plus sur la possibilité d’accéder à cette boutique de Smart TV, nous avons réalisé un tutoriel vidéo vous expliquant tout en détail. A noter, certaines conditions doivent être remplies pour bénéficier de ces offres plutôt intéressantes. Tout d’abord, la plus logique, il faut disposer d’une carte bancaire pour régler le premier versement de la commande, les mensualités seront quant à elles prélevées sur votre facture. De plus, il est impossible de commander une Smart TV Samsung sur cette page si vous avez des impayés chez Free, là encore pas vraiment de surprise. Cependant, il reste une condition assez méconnue pour accéder à ce catalogue.

En effet, il est nécessaire d’être abonné Freebox depuis au moins 14 mois pour se voir proposer la section sur son espace abonné. Et ce de manière consécutive bien sûr, sans coupure. Ainsi, inutile de souscrire immédiatement à une box chez Free pour profiter de l’offre sur les Smart TV, a moins d’être prêt à patienter un peu plus d’un an.

