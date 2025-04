Free : “si aujourd’hui tout va si vite c’est un peu de notre faute”

Free affiche fièrement sa première place sur les débits fibre en France. Un argument commercial pour séduire de nouveaux abonnés.

Au jeu de la communication, les opérateurs excellent sur leur site web surtout lorsqu’ils arrivent en tête dans un classement. Bouygues Telecom met ainsi en avant sa place de N°1 du WiFi pour la 6ème fois consécutive. De son côté, Free ne cache plus sa satisfaction. Sur son site web, un bandeau affiche clairement la couleur : “Numéro 1 sur la Fibre”. Une affirmation appuyée par le dernier palmarès des débits publié par Zone ADSL&Fibre, qui place Free en tête des fournisseurs d’accès à Internet en 2024.

“Si aujourd’hui tout va si vite… c’est un peu de notre faute !” peut-on lire sur ce nouveau bandeau affiché sur la page d’accueil de Free, aux côtés d’une internaute souriante devant son écran. Ce message déjà utilisé à deux reprises en 2021 et 2022 par l’opérateur dans ses campagnes publicitaires dans le mobilier urbain, s’appuie aujourd’hui sur des chiffres qui parlent d’eux mêmes : selon Zone ADSL&Fibre, Free affiche un débit descendant moyen de 561 Mbit/s et un débit montant de 415 Mbit/s – les plus élevés en France métropolitaine, toutes régions confondues.

Le palmarès 2025 des débits fibre, publié le 5 mars et basé sur 1 288 254 tests réalisés en 2024, confirme donc l’excellente performance de Free. Bouygues Telecom arrive en seconde position, tandis qu’Orange ferme la marche avec un débit descendant moyen de 407 Mbit/s et montant de 335 Mbit/s.

Selon Julia Jimenez, Directrice Communication chez Zone ADSL&Fibre, le succès de Free n’est pas un hasard : “Depuis des années, Free tire le marché vers le haut. Il est aujourd’hui le seul à proposer 5 Gbit/s sur une box milieu de gamme avec la Freebox Pop, et a lancé en premier le 8 Gbit/s symétrique avec la Freebox Ultra début 2024. Il a également été pionnier sur le Wi-Fi 7.”

Free transforme ce succès en argument commercial pour séduire les nouveaux abonnés, dans un marché très concurrentiel où la fibre devient un levier stratégique majeur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox