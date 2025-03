Free et ses Freebox surclassent la concurrence sur les débits fibre

Zone ADSL&Fibre, expert des télécoms, dévoile son palmarès 2025 des débits fibre. Free se distingue tandis que les débits fibre en France affichent une nette amélioration globale.

Le dernier palmarès des débits fibre, publié le 20 mars par Zone ADSL&Fibre, place Free en tête du classement des opérateurs en France. Basé sur plus de 1,2 million de tests, ce rapport met en lumière une accélération générale des débits fibre en 2025, mais surtout la domination de l’opérateur, qui creuse l’écart avec ses concurrents.

Selon les données recueillies, la fibre optique atteint désormais un débit moyen descendant en France de 456 Mbit/s et un débit montant de 365 Mbit/s, avec une latence moyenne de 9,5 ms. Des chiffres en forte progression (+52% en 4 ans) portés par les investissements massifs dans les infrastructures et l’arrivée de nouvelles technologies comme le Wi-Fi 7 et les offres à 8 Gbit/s.

Free, leader des débits fibre en download comme en upload

Selon cette étude qui contraste avec le baromètre 2024 de nPerf, non seulement Free domine en termes de débits descendants (561 Mbit/s) mais il surpasse aussi ses concurrents sur les débits montants (415 Mbit/s).

Pour expliquer cette performance, Julia Jimenez, Directrice Communication chez Zone ADSL&Fibre explique : “Depuis des années, Free tire le marché vers le haut en repoussant les limites des débits et des technologies. Il est aujourd’hui le seul à proposer 5 Gbit/s sur une box milieu de gamme avec sa Freebox Pop, le premier à avoir lancé le 8 Gbit/s symétrique avec sa Freebox Ultra début 2024, mais également premier à offrir du Wi-Fi 7 sur le marché. Il n’est donc pas surprenant qu’il devance ses concurrents en matière de débit fibre.”

Si Free brille, ce n’est pas le cas de tous les opérateurs. Bouygues Telecom s’adjuge la seconde place alors qu’Orange peine à suivre la cadence. L’opérateur historique apparaît dernier avec un débit descendant moyen de 407 Mbit/s et montant de 335 Mbit/s. Selon le spécialiste de la comparaison des opérateurs télécoms, “Orange est toujours le dernier à s’aligner sur les évolutions du marché. C’était encore le cas fin 2024, lorsqu’il a enfin relevé les débits de la Boîte Sosh de 300 Mbit/s à 1 Gbit/s, bien après ses concurrents”. Cette analyse statistique a été réalisée durant l’année 2024 afin de déterminer les valeurs moyennes par technologie, opérateur et région du débit en download et upload ainsi que la latence (ping).

Quelques différences avec le baromètre nPerf

En janvier 2025, nPerf a lui dévoilé les résultats de son baromètre annuel de l’internet fixe. Ce dernier prend en compte davantage d’indicateurs comme le streaming video et la navigation. Si Bouygues Telecom a conservé son titre de meilleur opérateur fixe sur l’année 2024, Free propose là aussi les meilleurs débits descendants tout comme le montre l’étude de Zone ADSL&Fibre. En revanche, Bouygues Telecom apparaît en tête sur les débits montants juste devant Free. De manière globale, les débits moyens affichés par nPerf apparaissent inférieurs à ceux présentés aujourd’hui par Zone ADSL&Fibre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox