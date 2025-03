Les nouveautés de la semaine chez Free : mise à jour majeure des Freebox, un abonnement spécial avec forfait Free Mobile data illimitée offert et plus encore

Free lance une mise à jour majeure 4.9.0 des serveurs Freebox Pop, Delta, Ultra et Révolution avec de nombreuses nouveautés notamment sur le WiFi (MLO, WPA3), mais aussi des corrections et améliorations. Plus d’infos…

Qu’est-ce que le mode WiFi WPA3 désormais disponible sur Freebox Pop, Révolution, Ultra et Delta ? On vous dit tout…

Free a lancé une nouvelle offre spéciale sur Veepee à 19,99€ avec Freebox Révolution Light + forfait mobile data illimitée offert pendant 1 an. Plus d’infos…

Free coche soudainement une case importante sur le “WiFi 7 certifié” grâce à une nouvelle évolution sur la Freebox Ultra (MLO). Plus d’infos…

Une nouvelle version 1.32 de Freebox Connect disponible sur iOS. Il est désormais possible de redémarrer le player mini 4K depuis l’application. Plus d’infos…

Free annonce une nouvelle mise à jour 2.5.10 de ses répéteurs WiFi avec l’intégration de deux évolutions importantes (WPA3). Plus d’infos…

L’opérayteur corrige un bug majeur impactant le WiFi 7 des abonnés Freebox Ultra et Pop avec cartes réseau Mediatek MT7927. Plus d’infos…

Les abonnés Freebox et Free Mobile profitent de 5 nouveaux films inclus dans Oqee Ciné (Ace Ventura, détective pour chiens et chats, Ace Ventura en Afrique, Un seul deviendra invincible, Half Nelson, Un secret bien gardé). Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : 5 nouveaux jeux inclus à récupérer, les joueurs console ont droit à une bonne surprise (Wolfenstein: The Old Blood, Mortal Shell, Mutazione, Legacy of Kain: Defiance, Figment 2: Creed Valley). Plus d’infos…