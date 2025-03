Fibre optique : Orange lance une nouvelle IA pour faciliter le raccordement et résoudre les problèmes plus vite

Orange fait évoluer le raccordement à la fibre optique avec Clarifibre, un agent d'IA générative

L’opérateur télécom Orange franchit une nouvelle étape dans l’optimisation des processus métiers avec le lancement de Clarifibre, un agent d’intelligence artificielle générative développé en partenariat avec la société de conseil Artefact. Cette solution vise à améliorer significativement le processus de raccordement à la fibre optique en automatisant certaines tâches cognitives et en réduisant les délais de résolution des problèmes.

Le déploiement de la fibre optique rencontre encore de nombreuses difficultés opérationnelles, avec 90 % des raccordements impactés par des problèmes tels que des erreurs d’adresse ou des points de branchement saturés. La complexité du processus repose sur l’analyse de données issues de vingt systèmes d’information différents, rendant la résolution des incidents longue et fastidieuse.

Clarifibre intervient pour centraliser ces informations, les interpréter et proposer des solutions adaptées. Grâce à son intelligence artificielle, il peut automatiser certaines actions, comme l’envoi de notifications aux clients en cas d’anomalie d’adresse, et suggérer des interventions techniques plus précises.

L’apport de Clarifibre se traduit par une réduction drastique des délais de traitement, explique l’opérateur. Alors qu’une résolution pouvait prendre jusqu’à deux mois, l’utilisation de cette technologie permet d’accélérer le processus de manière significative. Les opérateurs s’équipent de plus en plus d’outils basés sur l’IA générative, tant pour faciliter des opérations liées aux réseaux que pour gérer leur relationnel avec leurs clients.

Source : La Revue du digital

