Xavier Niel et Iliad renforcent leur position en Irlande

Xavier Niel et Iliad ont récemment dépassé les 70% au capital de l’opérateur irlandais Eir.

Depuis 2018, il détenait, à travers NJJ et le groupe Iliad, une participation de 64,5 % au capital de Carraun Telecom Holdings Limited aux côtés des fonds Anchorage Capital et Davidson Kempner Capital Management, qui possédaient ensemble 35,5 % des titres. Cependant, ces fonds souhaitaient réaliser leur plus-value. Cet été, Davidson Kempner a vendu à Anchorage Capital sa participation indirecte de 8,9 % au capital d’Eir. Ensuite, Anchorage Capital a cédé une partie de ses titres à Carraun Telecom Holdings Limited, qui a procédé à une annulation de titres. Cette opération a permis au fondateur de Free d’augmenter sa participation à 66,7 % d’Eir sans débourser de liquidités.

NJJ Boru, une société contrôlée par Xavier Niel et Iliad, détient désormais plus de 70 % d’Eir aux côtés du seul fonds américain Anchorage Capital. Depuis le rachat d’Eir en avril 2018, l’opérateur a versé plus de 2 milliards d’euros de dividendes à ses actionnaires, selon la presse irlandaise. Xavier Niel avait initialement investi 640 millions d’euros pour devenir l’actionnaire majoritaire d’Eir Telecom. Cette opération s’est avérée particulièrement rentable, lui permettant d’encaisser au moins 1,3 milliard d’euros en dividendes depuis 2018.

Source : La Lettre de l’Expansion

