Free et Max lancent un nouveau jeu-concours pour vous faire vivre une avant-première exceptionnelle

Découvrir la saison 2 de la série évènement de Max au Grand Rex, c’est possible grâce au jeu concours lancé aujourd’hui par Free.

Les adeptes de The Last of Us vont être ravis ! À l’occasion du lancement très attendu de la saison 2 de la série culte, Max et Free s’unissent pour offrir une expérience exceptionnelle. Tentez votre chance pour remporter une invitation pour deux à l’avant-première exclusive, qui se tiendra le 5 avril 2025 au Grand Rex à Paris, en présence de plusieurs membres du casting.

L’ouverture des portes est prévues à 18h30 avec un pré-show a 19h30 et le début de la projection à 20h. Et pour remporter les 10 lots de places pour deux personnes mises en jeu par Max et Oqee by Free, il vous suffit de suivre les instructions données sur le post dédié, à savoir suivre Max et Oqee et retweeter. Le tirage au sort aura lieu le 31 mars.

#JeuConcours 🎁

Pour la saison 2 de The Last of US sur Max, Max et Free vous font gagner 10×2 places pour l’avant-première au Grand REX, le 5 avril à 20h Pour participer :

👉Follow @OQEEbyFree et @StreamMaxFrance

👉RT ce post Tirage au sort le 31 mars 🍀 pic.twitter.com/XYCAmHmrsX — OQEE by Free (@OQEEbyFree) March 24, 2025

