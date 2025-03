Canal+ impose de nouvelles règles sur ses offres sans engagement, ce que les abonnés doivent savoir

Canal+ officialise le lancement de deux options payantes pour ses offres sans engagement ce qui engendre une modification de son modèle. La 4K HDR et le Dolby Atmos sont désormais payants.

Canal+ confirme des changements importants pour ses abonnés sans engagement et tente d’éclaircir ses nouvelles règles sur son site d’assistance. En clair, pour ceux qui ont souscrit une offre depuis le 14 janvier 2025, et d’autres clients existants disposant de certaines formules, il est désormais proposé de souscrire à des options payantes pour bénéficier de plusieurs utilisateurs simultanés et d’une meilleure qualité d’image et de son (UHD-HDR et Dolby Atmos). La filiale de Vivendi ne le précise pas mais certains abonnés profitaient de ces avantages sans coût supplémentaires, ce n’est désormais plus le cas. Les nouveaux abonnés devront quant à eux passer à la caisse s’ils veulent profiter d’une qualité d’image et sonore optimale.

Deux options désormais payantes

Les abonnés ayant souscrit à une offre Canal+ sans engagement après le 14 janvier 2025 doivent ajouter des options pour profiter d’une expérience améliorée :

+1 utilisateur, UHD-HDR, Dolby Atmos : permet de partager l’abonnement avec un second utilisateur et d’accéder à une meilleure qualité audiovisuelle.

: permet de partager l’abonnement avec un second utilisateur et d’accéder à une meilleure qualité audiovisuelle. +2 utilisateurs, UHD-HDR, Dolby Atmos : ajoute deux utilisateurs supplémentaires, portant le total à trois.

Ces options sont accessibles depuis l’Espace Client de Canal+, dans la section Abonnement/Ajouter une option, moyennant un coût supplémentaire.

Des changements et impacts à prendre en compte

Les abonnés aux offres Canal+, Canal+ Ciné Séries, Canal+ Sport et Rat+ sans engagement peuvent souscrire à ces nouvelles options. La 4K HDR et le Dolby Atmos ne sont ainsi pas inclus automatiquement dans les abonnements pour les utilisateurs qui donc souscrit après le 14 janvier. Pour les anciens, rien ne semble changer.

Pour les abonnés Canal+ La Totale sans engagement, seule l’option +1 utilisateur est disponible, portant le total à cinq utilisateurs simultanés. En revanche, l’option +2 utilisateurs n’est pas proposée pour cette offre.

À noter que les abonnés ayant une offre CANAL+ avec engagement bénéficient déjà de la qualité UHD-HDR et du son Dolby Atmos, mais ne peuvent pas ajouter ces nouvelles options utilisateurs.

Les abonnés à CANAL+ La Chaîne en Live via Freebox Ultra (inclus) ou Pop (3 mois offerts) ne peuvent pas souscrire à l’option +1. “Votre abonnement vous permet de consommer la chaîne CANAL+ en direct depuis votre Freebox Pop ou Ultra”, explique Canal+. A l’heure où nous écrivons ses lignes, l’option +2 est quant à elle proposée sur l’Espace client Canal+ des abonnés Freebox Ultra.

Une mise à niveau automatique… mais un surcoût pour certains

Les abonnés ayant déjà souscrit une option +1 ou +2 utilisateurs entre le 14 janvier et le 17 mars 2025 bénéficient automatiquement d’une mise à niveau vers les nouvelles options UHD-HDR et Dolby Atmos, sans modification de prix (5€ ou 10€/mois).

Cependant, pour les abonnés sans engagement qui bénéficiaient auparavant de deux utilisateurs et de la qualité UHD-HDR sans surcoût, ce changement représente une hausse des tarifs.

Ces nouvelles options ne s’appliquent qu’aux contenus CANAL+. Elles ne concernent pas les plateformes partenaires telles que Netflix, Paramount+, Max ou Eurosport.

Avec ces nouvelles règles, CANAL+ modifie significativement son modèle pour les abonnés sans engagement. Si ces options permettent une meilleure personnalisation, elles impliquent aussi un coût supplémentaire pour ceux qui profitaient déjà de ces avantages auparavant.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox