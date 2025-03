TPMP s’arrêtera définitivement le 26 mars, Cyril Hanouna annonce la fin de l’aventure sur sa chaîne

Après quinze ans d’antenne, l’émission emblématique de Cyril Hanouna, “Touche pas à mon poste”, s’arrête définitivement mercredi prochain. Un clap de fin qui intervient quelques semaines après la disparition de C8 et le passage temporaire de l’émission sur TPMP TV.

​« Je sais que j’ai fait le maximum pour rester le plus longtemps avec vous. Et ça a été un carton énorme », Cyril Hanouna a annoncé vendredi lors de son émission que « Touche pas à mon poste » prendra fin le mercredi 26 mars 2025, marquant la conclusion d’une aventure télévisuelle de quinze ans. Cette décision intervient trois semaines après l’arrêt de la chaîne C8, le 28 février, et le lancement de la chaîne dédiée TPMP TV le 3 mars.

​L’émission phare de l’animateur avait ainsi trouvé refuge sur diverses plateformes telles que YouTube, Molotov, myCANAL et Dailymotion ainsi que sur les box de Free, Orange, SFR et Bouygues Telecom. Cette transition vers une diffusion en OTT et IPTV avait permis à l’émission de maintenir une audience d’un peu plus d’un million de téléspectateurs selon les chiffres communiqués annoncés à plusieurs reprises par Cyril Hanouna. Fin février, il avait annoncé que TPMP continuerait « quelques mois, peut-être jusqu’à fin avril ».

L’animateur doit rejoindre le groupe M6 en septembre, où il animera des émissions sur W9 et Fun Radio. L’arrêt de TPMP va lui permettre de travailler avec ses équipes “sur la suite des opérations ».

