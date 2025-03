Les abonnés Freebox et Free Mobile profitent de 5 nouveaux films inclus dans Oqee Ciné

Jim Carrey, Ryan Gosling et Emilia Clarke à l’honneur cette semaine sur Oqee Ciné.

La plateforme de streaming Oqee Ciné, lancée en mars 2023, continue de se développer notamment grâce à un catalogue diversifié de films et de séries, financé par la publicité (modèle AVOD, pour “Advertising Video On Demand”). S’il compte aujourd’hui plus de 600 films et séries, le service intègre des nouveautés toutes les semaines. Cette semaine, OQEE Ciné propose une sélection de films et séries qui promettent de satisfaire tous les amateurs de cinéma. Entre comédies et Drame voici les nouveautés à ne pas manquer ce 21 mars.

Ace Ventura, détective pour chiens et chats (1994, Comédie) – Réal. : Tom Shadyac. Avec : Jim Carrey, Courteney Cox. Un détective excentrique doit retrouver la mascotte d’une équipe de football américain.

Ace Ventura en Afrique (1995, Comédie) – Réal. : Steve Oedekerk. Avec : Jim Carrey, Ian McNeice. Ace Ventura part en Afrique pour retrouver une chauve-souris sacrée disparue.

Un seul deviendra invincible (Undisputed) (2002, Action, Drame) – Réal. : Walter Hill. Avec : Wesley Snipes, Ving Rhames. Un champion de boxe doit affronter un détenu invaincu dans un combat clandestin.

Half Nelson (2006, Drame) – Réal. : Ryan Fleck. Avec : Ryan Gosling, Shareeka Epps. Un professeur brillant mais drogué tisse un lien fort avec une élève.

Un secret bien gardé (2019, Comédie romantique) – Réal. : James Griffiths. Avec : Emilia Clarke, Henry Golding. Une femme confie ses secrets à un inconnu, qui se révèle être son PDG.

Oqee Ciné est disponible en exclusivité pour les abonnés de Free, Freebox ou Free Mobile (forfait 350 Go/illimité, Série Free, Veepee). La plateforme est accessible sur de nombreux supports : mobiles, Apple TV, Android TV, TV connectées, Fire Stick et le web. Elle dispose aussi d’un accès direct sur les players des Freebox, y compris ceux dépourvus d’Oqee, comme le player de Devialet ou celui de la Freebox Révolution.

