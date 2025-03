Trois nouveaux modèles de smartphones 5G Samsung milieu de gamme sont désormais disponibles chez Free Mobile

La nouvelle série de Samsung est désormais disponible chez Free Mobile avec les Galaxy A56, A36 et A26.

Présentée fin février par le géant sud-coréen, la sélection de smartphones milieu de gamme de Samsung débarque sur le site web de Free Mobile. Vous pouvez ainsi retrouver les Galaxy A56, A36 et A26 chez l’opéraetur. Le premier bénéfice d’un bonus reprise de 50€, le Galaxy A36 pour sa part permet 30€ de bonus reprise et le A26 permet un remboursement de 20€ jusqu’au 25 mars. Il s’agit de smartphones 5G plus abordables que la gamme des Galaxy S, voici les tarifs affichés par l’opérateur :

Galaxy A56 5G : 502€ au comptant et 109€ puis 13.99€/mois pendant 24 mois avec Free Flex (option d’achat à 57€)

502€ au comptant et 109€ puis 13.99€/mois pendant 24 mois avec Free Flex (option d’achat à 57€) Galaxy A36 5G : 402€ au comptant et 99€ puis 10.99€/mois pendant 24 mois avec Free Flex (option d’achat à 39€)

402€ au comptant et 99€ puis 10.99€/mois pendant 24 mois avec Free Flex (option d’achat à 39€) Galaxy A26 5G : 322€ au comptant et 99€ puis 7.99€/mois pendant 24 mois avec Free Flex (option d’achat à 31€)

Le Samsung Galaxy A56 5G se distingue comme le modèle le plus avancé de la gamme, intégrant un écran FHD+ Super AMOLED de 6,7 pouces avec une luminosité de 1200 nits et des haut-parleurs stéréo améliorés. Il est propulsé par le processeur Exynos 1580 et bénéficie d’une chambre à vapeur agrandie pour une meilleure dissipation thermique. Son triple capteur photo inclut un objectif principal de 50 MP avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 12 MP et une caméra frontale de 12 MP, optimisée pour les prises de vue nocturnes. Il propose également des fonctionnalités IA exclusives comme Meilleure Pose, qui sélectionne les meilleurs profils lors des photos de groupe. Avec une batterie de 5 000 mAh et une charge rapide de 45 W, ce modèle garantit une autonomie prolongée. Il est protégé par un verre Gorilla Glass Victus+ et certifié IP67, assurant une résistance accrue à l’eau et à la poussière.

Le Samsung Galaxy A36 5G propose des caractéristiques similaires avec un écran FHD+ Super AMOLED de 6,7 pouces et le processeur Snapdragon 6 Gen 3 pour des performances équilibrées. Son appareil photo principal de 50 MP avec stabilisation optique est accompagné d’un enregistrement HDR 10 bits en caméra frontale, offrant une qualité vidéo améliorée. Il intègre également l’Effaceur d’Objet, qui permet de supprimer les éléments indésirables d’une photo. Grâce à sa batterie de 5 000 mAh et sa charge rapide de 45 W, il assure une endurance optimale. Sa conception robuste avec un verre Gorilla Glass Victus+ et sa certification IP67 le rendent résistant aux aléas du quotidien.

Le Samsung Galaxy A26 5G, plus accessible, bénéficie d’un écran légèrement plus compact et embarque un triple capteur photo avec un objectif principal de 50 MP et stabilisation optique. Il intègre les mêmes outils IA de retouche photo que ses grands frères et une batterie de 5 000 mAh pour une autonomie durable. Nouveauté notable pour ce modèle, il adopte pour la première fois une certification IP67, garantissant une protection efficace contre l’eau et la poussière. Son design renforcé par un verre Gorilla Glass Victus+ en fait un smartphone fiable et résistant, tout en restant performant pour une utilisation quotidienne.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox