Ligue 1 : DAZN fait équipe avec McDonald’s pour offrir le reste de la saison à 120 000 personnes

En mal d’abonnés, DAZN sort le grand jeu et offre 120 000 pass pour la fin de saison aux clients McDonald’s.

Un partenariat direct entre le sponsor de la Ligue 1 et son diffuseur officiel. Alors que DAZN cherche à tout prix à atteindre plus d’1,5 millions d’abonnés avant la fin de l’année, il annonce aujourd’hui une collaboration avec la chaîne de restauration rapide McDonald’s pour distribuer des pass de fin de saison et espère ainsi séduire de nouveaux clients sur le long terme.

L’opération est simple : pour tout achat d’un menu Golden Ligue 1 ou Duo Golden Ligue 1 en étant connecté avec l’application Mcdo+, le client recevra un code d’accès par mail permettant de bénéficier du pass de fin de saison, d’une valeur de 35€. Ce code devra être saisi sur la page suivante avant le 30 avril prochain. L’opération démare aujourd’hui et est limitée à un code par compte McDo+ et aux 120 000 premières commandes, pour les abonnés majeurs. A noter, seules les commandes réalisées du lundi au jeud sont éligibles.

Une opération séduction qui s’ajoute à une offre avec tarif réduit pour les moins de 26 ans, soit une offre à 10€/mois sans engagement avec la possibilité pour ceux qui payaient plein tarif d’en profiter également. L’objectif est clair : offrir cette formule pour 3 mois et espérer que les utilisateurs continuent avec DAZN pour la saison suivante. DAZN est accessible sur de nombreux supports, dont les Smart TV, Apple TV, consoles et mobiles ou encore les box des opérateurs.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox