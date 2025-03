Disponible sur les box d’Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom, le service RMC BFM Play va faire peau neuve

Lancée en 2021, la plateforme de streaming d’Altice Média va être revue de fond en comble, notamment suite au changement de propriétaire l’année dernière. RMC sera ainsi bien plus mise en avant et est clairement présenté comme un point central dans la stratégie du groupe.

Le service RMC BFM Play entame une refonte ambitieuse de son offre audiovisuelle avec le lancement annoncé de RMC+, une nouvelle version de la plateforme de streaming du groupe Altice Média. Cette transformation vise à répondre à l’essor du streaming et à enrichir l’expérience utilisateur grâce à des avancées technologiques, notamment l’intelligence artificielle. « Elle sera renommée RMC+. Nous y apporterons des améliorations technologiques, grâce à l’IA notamment, afin d’enrichir l’expérience utilisateur. Surtout, l’offre de contenus, soit environ 5 000 heures de programmes aujourd’hui, va doubler d’ici dix-huit mois environ », promet Stéphane Sallé de Chou, directeur général du pôle entertainment de RMC BFM dans les pages du Figaro. Cette stratégie s’inscrit dans une dynamique globale où toutes les nouveautés, qu’elles concernent RMC Story ou RMC Découverte, devront performer à la fois en linéaire et en streaming.

Cette montée en puissance s’accompagne d’investissements significatifs. Le coût de grille de RMC Story et RMC Découverte s’élève désormais à une vingtaine de millions d’euros chacune, soit une augmentation de 20 % depuis l’arrivée de CMA CGM. En 2025, les deux chaînes devraient générer 110 millions d’euros de chiffre d’affaires, avec une marge proche des 30 %. Malgré ces ambitions, l’acquisition d’une nouvelle chaîne, comme Chérie 25 dont la cession est envisagée, n’est pas une priorité immédiate. « Nous examinons toutes les opportunités de croissance mais nous nous concentrons actuellement sur la croissance des chaînes RMC et le lancement futur de RMC+ », affirme Stéphane Sallé de Chou.

