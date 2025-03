Free officialise l’activation par défaut de l’IPv6 pour ses abonnés Free Mobile

L’opérateur annonce avoir lancé le processus de généralisation de l’IPv6 sur les forfaits Free Mobile en ce mois de mars.

Univers Freebox vous en parlait déjà la semaine dernière : de premiers témoignages faisaient état de l’activation par défaut de l’iPv6 pour les nouveaux abonnés Free Mobile. Et ce matin, nous vous expliquions également que l’option IPv4/IPv6 avait été supprimée de l’espace abonné, rendant impossible de désactiver l’IPv6.

Le compte officiel Free 1337 a ensuite confirmé ce qui avait déjà été observé : l’IPv6 est désormais activée par défaut pour les nouveaux abonnés Free, quant aux abonnés actuels, “l’activation a commencé début mars et sera étalée sur plusieurs semaines“, explique l’opérateur.

Une opération qui va permettre à l’opérateur de rattraper son retard sur ses concurrents sur ce point. S’il l’a activé sur 99% des Freebox, seul un très faible pourcentage d’abonnés Free Mobile ont activé l’IPv6 jusqu’à présent. Avec cette activation automatique, ce n’est donc plus qu’une question de semaine pour que l’opérateur se retrouve proche du niveau de ses concurrents.

L’IPv6 est essentiel pour pallier l’épuisement des adresses IPv4, en offrant un nombre quasi illimité d’adresses IP. Il améliore également la sécurité, la performance et la gestion du réseau grâce à des fonctionnalités comme l’auto-configuration et l’intégration du chiffrement et permet ainsi “une vitesse de transfert de données optimisée” explique l’opérateur.

