SFR : 90% des créanciers soutiennent l’accord pour réduire la dette

Grâce à un soutien massif de ses créanciers, Altice France va mettre à exécution l’accord signé fin février et rééchelonner sa dette en allégeant ses obligations financières.

Altice France a obtenu un soutien massif de leurs créanciers pour un plan de refinancement stratégique. Plus de 90 % des créanciers ont donné leur accord, garantissant ainsi une restructuration dans un cadre sécurisé, a fait savoir le groupe le 17 mars.

Grâce à cet accord, la maison-mère de SFR pourra mettre en œuvre son plan via une procédure de restructuration en France, tandis que Altice France Holding évitera une intervention judiciaire. Cette opération permet au groupe de réduire sa dette et d’alléger ses obligations financières.

Un soutien quasi unanime des créanciers

Les termes de l’accord montrent en effet un large consensus parmi les créanciers. Plus de 90 % des détenteurs d’obligations senior garanties et des prêts à terme d’Altice France ont adhéré au plan tout comme 90 % des créanciers de la holding financière, lesquels ont également accepté les conditions du refinancement. Toutes les tranches de dettes concernées ont atteint ce seuil de soutien.

Les créanciers qui rejoindront l’accord avant le 19 mars 2025 recevront une prime de 2,5 % du montant de leur dette. Cette incitation vise à finaliser l’adhésion du plus grand nombre possible d’investisseurs avant la clôture de l’opération.

Après une année de négociations tendues, Altice France et ses créanciers ont conclu fin février un accord majeur pour restructurer la dette du groupe, qui s’élevait à 24 milliards d’euros. Ce compromis permet à Patrick Drahi de conserver la majorité du capital et la direction de SFR, malgré une pression croissante. En contrepartie de l’abandon de 8,6 milliards d’euros de dettes, les créanciers ont obtenu 45 % des parts de SFR . Trois ans après avoir retiré le groupe de la Bourse, Patrick Drahi doit désormais composer avec de nouveaux actionnaires minoritaires. cet accord bénéficie autant aux créanciers, qui sécurisent une partie de leur investissement, qu’au groupe et à son fondateur, qui n’a pas eu à injecter de nouveaux fonds tout en gardant le contrôle.

Grâce à cette restructuration, la dette d’Altice France est ramenée à 15,5 milliards d’euros, avec une réduction significative des charges d’intérêts, qui passent de 1,5 milliard à 400 millions d’euros par an. Aucun remboursement majeur n’est prévu avant 2030, et la maturité moyenne des obligations s’étend désormais jusqu’en 2033.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox