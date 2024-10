Free baisse de 3€/mois le prix de son forfait 5G Série Free

L’offre 5G Série Free passe à 8,99€/mois pendant 1 an avec 120Go de data.

Le mois dernier, Free enrichissait son forfait intermédiaire “Série Free” en intégrant la 5G ainsi que l’accès à Oqee TV. ce soir, l’opérateur baisse le prix de forfait de 11,99€ à 8,99€/mois pendant 1 an, avant de basculer vers son offre 300 Go à 19,99€/mois.

La quantité de data de ce forfait est par contre revu à la baisse avec une enveloppe de 120 Go de données à consommer en France métropolitaine ainsi que 25 Go en roaming (UE et DOM).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox