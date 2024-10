Abonnés Livebox : nouvelles chaînes, renumérotations… du changement sur la TV d’Orange

Orange vient de déployer un nouveau plan de service, intégrant de nouvelles chaînes et apportant plusieurs modifications pour ses abonnés Livebox.

Abonnés à la TV d’Orange, il y a du changement dans votre zapliste. L’opérateur historique déploie un nouveau plan de service pour ses Livebox. Au programme, de nouvelles chaînes, une chaîne qui devient gratuite, et des renumérotations.

Parmis les nouveautés annoncées par Orange, on trouve une chaîne Star Academy désormais disponible sur le canal 156. Vous pouvez aussi découvrir ILTV, chaîne locale s’intéressant à l’actualité de la Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin, sur le canal 374. Pour les membres de la communauté Portugaise, la chaîne la plus populaire dans ce pays est dorénavant disponible, retrouvez TVI sur le canal 451. La chaîne généraliste RTPI réunit ainsi les principales émissions des chaînes portugaises RTP 1, RTP 2 et RTP 3, est désormais incluse.

Voici également la liste des changements de canaux suite à ce nouveau plan de service :

CANAL+SERIES : 71=>72

FILMO :72=>73

LCP 100% :225=>223

Public Sénat: 226=>224

France 24 : 227=>225

RTPI : 455=>443

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox