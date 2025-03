Après Free Mobile, Orange lance la voix sur 5G (VoNR) pour ses abonnés, quelle sont les évolutions ?

La VoNR (Voice over New Radio) est une technologie de communication vocale qui fonctionne directement sur le réseau 5G SA. Contrairement à la VoLTE , qui utilise le réseau 4G, la voix sur 5G exploite totalement les capacités de la 5G pour offrir une meilleure qualité audio laquelle s’avère supérieure grâce au codec EVS (Enhanced Voice Services), on parle de voix en haute définition (HD) et même Ultra HD. Par ailleurs, les bruits de fond sont moindres et la clarté est meilleure, même dans des environnements bruyants.

Autre évolution, les appels VoNR s’établissent plus rapidement que ceux sur VoLTE ou les réseaux classiques. Cela améliore l’expérience utilisateur, notamment pour les professionnels et les appels d’urgence. Un autre point a toute son importance, contrairement à la VoLTE, qui nécessite un basculement vers le réseau 4G pour les appels vocaux, la VoNR maintient l’utilisateur en permanence sur la 5G. Cela permet de conserver des débits élevés pour le téléchargement ou le streaming pendant un appel. Par ailleurs, cette technologie optimise l’utilisation des ressources du réseau en exploitant directement l’infrastructure 5G, l’efficacité énergétique est donc améliorée.

Enfin, la faible latence de la VoNR est idéale pour les appels en réalité augmentée ou réalité virtuelle . Elle facilite aussi l’intégration des communications vocales avec l’Internet des Objets (IoT).