Comment détacher une ligne Free Mobile depuis janvier 2025 et devenir titulaire de son compte ?

Chez Free Mobile, il est possible de détacher une ligne secondaire d’un compte principal sans passer par le titulaire de celui-ci depuis le début de l’année. Une fonctionnalité qui apporte plus de flexibilité pour la gestion individuelle des forfaits et options mobiles. Mais il est important de savoir comment faire car le parcours a changé.

Afin de s’adapter aux aléas de la vie, Free Mobile permet depuis 9 ans de détacher les lignes secondaires à ses abonnés Free Mobile, lesquels peuvent rattacher au total jusqu’à 10 lignes à leur compte. Très pratique par exemple pour les couples qui se séparent et qui utilisent le même compte Free Mobile pour gérer plusieurs lignes (multiligne), le détachement de ligne a subi une évolution récemment dans son mode d’accès.

En effet, depuis janvier 2025, Free Mobile permet aux abonnés d’un compte multiligne de détacher une ligne secondaire sans passer par le compte principal pour devenir totalement autonomes dans la gestion de leur abonnement. Le parcours est donc différent, il est aujourd’hui nécessaire de se connecter sur l’espace abonné du compte secondaire directement pour pouvoir effectuer un détachement. Si vous passez par le compte principal, la rubrique “Devenir titulaire de ma ligne” sera bien présentée dans la catégorie “Mon offre” en cliquant sur la ligne secondaire au préalable. Mais l’option sera grisée, un message d’information indiquera alors : “Vous ne pouvez pas détacher une ligne secondaire”.

Si vous souhaitez rendre une ligne indépendante, suivez ce guide détaillé. En effectuant cette démarche, vous pourrez régler vos factures de manière indépendante, choisir votre forfait et gérer vos options sans dépendre du titulaire actuel du compte.

Les prérequis avant de commencer

Avant d’entamer le processus, assurez-vous d’avoir à disposition :

Votre identifiant et votre mot de passe Free Mobile (celui de la ligne secondaire)

Une adresse email valide

Votre IBAN pour configurer le paiement de votre nouvel abonnement

Il est important de noter que vous devez être majeur pour pouvoir effectuer cette démarche.

Étapes pour détacher votre ligne Free Mobile

Connectez-vous à votre Espace Abonné Free Mobile à l’aide de votre identifiant et de votre mot de passe. Puis cliquez sur Mon offre et sélectionnez “Devenir titulaire de ma ligne”. Un récapitulatif de votre forfait et de vos options s’affiche. Cliquez sur Continuer. Vérifiez ensuite que l’adresse email indiquée est correcte, si c’est bien le cas, cliquez sur Envoyer le code. Si l’adresse est incorrecte, mettez-la à jour dans la rubrique Mes infos personnelles avant de poursuivre.

Un code de sécurité sera envoyé à votre adresse email. Saisissez-le dans l’espace prévu et cliquez sur valider avant de compléter les informations demandées et indiquez vos préférences de contact.

Restera ensuite à entrer votre IBAN pour configurer le paiement des futures factures et prendre connaissance des Conditions Générales d’Abonnement. Un récapitulatif de votre abonnement et du paiement apparaîtra. Cliquez sur Payer et détacher ma ligne. Vous recevrez un email confirmant votre demande. Votre ligne est maintenant indépendante. Une fois la ligne détachée, suivez les instructions envoyées par email pour réinitialiser votre mot de passe et accéder à votre nouvel Espace Abonné Mobile. Si vous souhaitez finalement rattacher votre ligne à un autre compte, vous pourrez le faire dans un délai d’un mois après le détachement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox