Apple TV+ débarque sur les Player Devialet et One, avec une période offerte

Le service de SVOD Apple TV+ débarque pour la premier fois directement dans le menu des Freebox, sur la One et le Player Devialet dès ce soir.

Jusqu’à présent réservée aux abonnés équipés d’une Apple TV 4K et de la Freebox Pop, free vient d’intégrer l’application Apple TV+ sur le Player Devialet et sur la Freebox One, directement sur la page d’accueil dans la rubrique VOD.

Pour bénéficier de ce nouveau service de streaming édité par Apple, il faut redémarrer votre Player Freebox afin de bénéficier de la nouvelle mise à jour. Vous le verrez ensuite apparaitre dans la rubrique “Vidéo à la demande”

L’interface est la même que celle de l’application originale et est proposée à 6,99€/mois avec les 7 premiers jours offerts. On pouvait cependant s’attendre à bénéficier de 3 mois offerts comme sur l’Apple TV. Mais au delà, l’application propose également de découvrir gratuitement le premier épisode de plusieurs séries.

Pour vous abonner à ce service, il faut impérativement le faire depuis le site web d’Apple TV+, il n’est pas possible (pour le moment en tous cas), d’y souscrire directement depuis la Freebox, et donc que ce soit intégré à la facture Free.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox