Free lance une nouvelle mise à jour des players Freebox Delta et One, avec de grosses nouveautés

Free vient d’annoncer le déploiement d’une nouvelle mise à jour qui intègre d’importantes nouveautés pour son Player Devialet et pour la Freebox One.

C’est une nouvelle version du firmware des Player Freebox Delta (Devialet) et One que Free vient de lancer. Et la nouvelle version, estampillée 1.4.0 annonce des nouveautés importantes. Et c’est le cas, avec l’arrivée d’un des plus gros services de SVOD, directement sur la Freebox et une évolution importante d’Alexa pour les possesseurs du Player Devialet.

Les nouveautés incluses dans cette nouvelle mise à jour :

Ajout de l’application Apple TV+.

Support des partages Windows/SMB2 dans l’explorateur de fichiers.

Support des skills visuelles Alexa. Quelques exemples à essayer : « Alexa, lance la skill Brut » « Alexa, ouvre Série Quizz » « Alexa, ouvre Akinator » « Alexa, lance Sons d’animaux »



Nous vous présenterons très prochainement les nouveautés ajoutés, mais en attendant, vous pouvez tester cette nouvelle mise à jour en redémarrant votre Player.

