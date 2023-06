Il est désormais possible de réparer son Samsung soi-même en France

Le programme Self-Repair s’étend à la France et à l’Europe, les possesseurs de Galaxy S20, S21 et S22 pourront effectuer des réparations à domicile.

Pour les plus techniciens d’entre vous, il est désormais possible d’intervenir sur divers composants de votre smartphone haut de gamme Samsung. Le programme de réparation personnelle du géant sud-Coréen est en effet dorénavant disponible sur une plus large sélection de Paris : dorénavant, la France, la Belgique, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne, la Suède ou encore l’Espagne peuvent en profiter.

Les composants de votre appareil peuvent être assez variés avec des prix allant de 50 à 300€, passant d’un port ou une coque arrière à un écran. Le kit pour réparer le smartphone en lui-même coûtera une trentaine d’euros et des vidéos tutoriels sont proposées sur le site de Samsung pour suivre chaque étape pas à pas.

Outre les smartphones haut de gamme, les Galaxy Book Pro et Galaxy Book Pro 360 sont, eux aussi, concernés.

Source : Les Numériques

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox