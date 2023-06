Iliad lance un plan d’investissement de plus d’un million d’euros dans l’éducation en Italie

L’opérateur italien lance son projet Iliadship, accompagnant 10 étudiants par an de plusieurs manières.

L’Iliadship décolle en Italie. La branche italienne de la maison mère de Free lance aujourd’hui un nouveau programme visant à soutenir plusieurs étudiants.

Concrètement, Iliad va sélectionner une promotion de 10 inscrits en master et ayant déjà réalisé trois années d’études dans des secteurs variés. Deux élèves seront ainsi sélectionnés respectivement dans les domaines des sciences sociales, arts et lettres, mais aussi dans les filières scientifiques, technologiques, d’ingénierie et mathématiques.

Les heureux élus pourront bénéficier ainsi durant un cursus de deux ans d’une bourse de 15 000€, d’un tuteur choisi parmi les salariés d’Iliad, d’un mentor, d’une formation avec des ateliers communs, une expérience de formation collective sur le thème “les connexions du futur et le futur des connexions” et d’un stage extra-scolaire.

Le programme doit durer au moins dix ans et Iliad prévoit ainsi un investissement de plus d’un million d’euros, avec un point d’étape réalisé à mi-chemin.

“L’objectif du projet sera également de créer une véritable communauté à travers la constitution d’un réseau d’étudiants qui se retrouvent chaque année pour actualiser leurs compétences et échanger leurs expériences, faisant d’eux une partie intégrante de l’écosystème Iliad en Italie” explique l’opérateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox