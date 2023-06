Le saviez-vous : Free vous permet de savoir comment bénéficier jusqu’à 264€ d’économies par an grâce à votre offre Freebox

Combien économiseriez-vous en souscrivant à un abonnement Freebox avec un forfait mobile Free ? L’opérateur vous propose un outil pour le savoir précisément. Et c’est la Freebox Pop qui permet la remise la plus conséquente.

Rangez votre calculatrice. Free propose depuis 202 un “simulateur d’économies”, pour connaître en quelques clics les économies que vous pouvez réaliser en un an en vous abonnant à la fois à une Freebox et à un forfait mobile. L’outil est directement accessible depuis cette page.

Le concept est simple : choisissez l’offre Freebox qui vous plaît le plus et le forfait mobile qui vous convient et vous pouvez ainsi découvrir combien coûtera votre abonnement par mois et le montant de vos économies à l’année.

Dans le détail, choisir la Freebox Révolution et Delta avec un forfait tout illimité vous permettra de faire 48€ d’économies par an. Mieux encore en optant pour la Freebox Pop, le gain annuel sera de 120€ puisque le forfait mobile revient à 9,99€/mois au lieu de 19,99€/mois. Pour les autres abonnés Freebox, il leur en coûtera 15,99€/mois. En choisissant le forfait 0€, la remise s’élèvera à 24€ par an.

Si vous n’êtes pas familier avec les offres proposées par l’opérateur de Xavier Niel, il est possible de cliquer sur “voir le détail de l’offre” sous chaque forfait, afin d’être sûr d’avoir trouver l’abonnement qui vous convient. Il suffit ensuite de cliquer sur “j’en profite” pour souscrire à l’offre Freebox et suivre la procédure d’abonnement classique.

Sur cette même page, l’opérateur de Xavier Niel vous explique également comment obtenir l’avantage Freebox. Trois étapes sont à suivre, à savoir souscrire l’offre Freebox de votre choix, en Fibre ou ADSL puis s’abonner à un ou plusieurs forfaits mobiles. Enfin, il suffira de rattacher votre abonnement Freebox à votre forfait mobile Free lors de sa souscription, ou depuis votre Espace Abonné Mobile > Avantage Freebox.

Free rappelle également les avantages permis par l’association de votre offre fixe à votre forfait mobile : la data illimitée, la possibilité de rattacher jusqu’à 4 forfaits sur une même ligne fixe et, bien sûr, les économies réalisées. Pour les abonnés Freebox Pop, il est ainsi possible de bénéficier jusqu’à 264€ de remise par an avec 4 Forfaits Free 5G. Mais seul le premier sera facturé 9,99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox