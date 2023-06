Free Mobile : le nouveau booster 5 Go du forfait à 2€ vous a-t-il convaincu ?

Près d’un mois après le lancement de la nouvelle formule de Free Mobile pour donner un coup de fouet à son forfait à 2€, quel est votre avis ?

Top ou flop ? Le 31 mai dernier, Free lançait son booster à 2.99€/mois, incluant 5 Go de data en France, les appels illimités et même 6 Go de data en roaming en UE et dans les DOM. Une offre résolument compétitive après des mois avec un booster plus cher et moins enrichi.

Le forfait à 2€ ne pouvant pas changer de tarif sans que Free Mobile ne brise sa promesse faite en 2022 de garder les mêmes prix jusqu’en 2027, l’opérateur a opté pour cette solution plutôt surprenante en septembre dernier : pouvoir souscrire une option pour accéder à plus de data (1Go puis 600 Mo…) et des appels illimités pour un supplément financier. La dernière offre en date a le mérite de se présenter comme une réelle concurrente aux autres forfaits de la même gamme proposés par la concurrence, d’autant plus pour les abonnés Freebox ayant lié leur forfait qui passe à 0€, soit 2.99€ avec le booster.

Univers Freebox vous donne ainsi la parole et vous propose de donner votre avis sur ce booster. Peut-être considérez-vous que l’offre est un choix parfait convenant à vos usages, ou êtes séduits par le fait qu’en tant qu’abonné Freebox, accéder à ces 5 Go pour 2.99€/mois est une très bonne affaire. À l’inverse, certains pourraient considérer que l’offre n’est pas encore assez alléchante, ou refusent de devoir payer des frais d’activations en cas d’activation, à hauteur de 10€ même si vous ne changez pas de carte SIM.

····· Sondage Le nouveau booster 5 Go du forfait à 2€ de Free Mobile vous a-t-il convaincu ? Oui, cette offre convient enfin à mes usages (data, appels illimités...)

Oui, pour les abonnés Freebox c'est la meilleure offre du marché

Non, il manque de la data

Non, c'est encore trop cher pour moi

Non, les frais d'activation me rebutent

Chargement ... Chargement ...

