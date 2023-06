Nokia lance une nouvelle innovation qui pourrait plaire fortement à Free et Orange mais aussi à leurs abonnés

Nokia annonce une nouvelle solution, le découpage de réseau 5G à la demande pour améliorer l’expérience client.

Une 5G plus performante agrémentée d’une latence encore plus réduite, c’est l’objectif annoncé par Nokia, le 15 juin, au travers du lancement d’une nouvelle solution qui permettra aux opérateurs de créer de nouveaux services 5G basés sur de nouvelles capacités de découpage de réseau sur les appareils Android 14 et les réseaux 5G de Nokia.

Plus concrètement, cette innovation tend à donner la possibilité aux utilisateurs disposant d’un smartphone Android “d’acheter et d’activer des tranches de réseau à la demande auprès de leur opérateur.” L’expérience des abonnés sera ainsi améliorée “sur un large éventail d’applications telles que les jeux, le streaming, la diffusion et les médias sociaux”. De leur côté, les opérateurs comme par exemple Free et Orange qui ont opté pour le géant finlandais comme équipementier 5G, de monétiser les services de découpage 5G, par exemple, “en proposant des tranches de réseau premium qui peuvent être achetées dans des zones sélectionnées en fonction de la demande des clients”.

Il sera ainsi possible d’adapter les tranches de réseau “pour prendre en charge des cas d’utilisation spécifiques et différents types d’applications en fonction des performances, de la qualité, du routage du trafic, de la latence et de la sécurité du réseau”, indique Nokia. Par exemple, un joueur pourrait activer une nouvelle tranche à l’aide d’applications de jeu cloud locales avec des performances réseau améliorées, une faible latence et un découpage en tranches. Ou les participants à des événements sportifs pourraient activer une tranche de streaming 5G pour obtenir un accès rapide aux rediffusions vidéo des temps forts de l’événement, du contenu supplémentaire et des informations relatives à leurs athlètes et équipes préférés.

Nokia a déjà effectué plusieurs déploiements et essais dont un dans son centre de développement de découpage de réseau en Finlande. Ari Kynäslahti, responsable de la stratégie et de la technologie chez Nokia Mobile Networks, a déclaré : « Cet essai de la solution de découpage à la demande pour les utilisateurs de smartphones Android est une nouvelle étape dans notre volonté de soutenir de nouvelles opportunités de monétisation pour nos partenaires opérateurs. Pour les opérateurs mobiles, le découpage ouvre de nouvelles opportunités commerciales 5G avec la possibilité de fournir des services haut de gamme et une expérience client améliorée ».

