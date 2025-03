Comme Free Mobile, Orange se prépare à réallouer sa fréquence 3G pour renforcer sa 4G

L’ANFR autorise l’opérateur historique à activer pour la première fois 4 sites en 4G 900 MHz.

Annoncé en octobre 2018 dans le cadre du New Deal, Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR sont devenus titulaires début février de 8,7 MHz duplex sur la bande 900 MHz . Cette fréquence utilisée en 2G et 3G par les opérateurs ( sauf Free Mobile qui ne dispose pas de réseau 2G), sera à terme réallouée intégralement pour renforcer leur réseau 4G. Pour cela, il faudra attendre l’extinction de la 3G, prévue en 2028 chez Orange et SFR et 2029 chez Bouygues Telecom alors que Free n’a toujours pas annoncé son calendrier. Pour l’heure, les opérateurs comptent respectivement entre 28 000 et 30 000 sites 3G 900 MHz.

Ce nouveau gain de spectre leur permet aujourd’hui de commencer à préparer l’avenir et mettre en place leur stratégie. Si de son côté, Free Mobile a d’ores et déjà commencé à réallouer sa fréquence 3G900 MHz en 4G sur près de 17 sites à Meaux, Orange se prépare également. Selon le nouvel observatoire de l’ANFR, l’opérateur historique disposait au 1er mars de 4 sites autorisés en 4G 900 MHz bien que ceux-ci n’étaient pas encore techniquement opérationnels.

Reste à savoir quelle est la stratégie l’ex-France Télécom sur cette bascule. Du côté de Free Mobile, l’objectif annoncé est “d’utiliser une part en 4G en 900 MHz pour libérer de la 700 MHz pour la 5G”. L’opérateur compte prochainement en profiter pour utiliser la bande 700 MHz en 5G SA. Orange a lui pris les devants la semaine dernière en activant 9800 sites 700 MHz en 5G, c’est autant de sites en moins pour sa 4G, bien qu’il lui en reste encore plus de 24 000.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox