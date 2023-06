Android : la prochaine version devrait augmenter l’autonomie des smartphones

Un test est en cours sur la version bêta d’Android 14 pour une solution assez ingénieuse pour réduire la consommation de l’écran du smartphone, de quoi gagner du temps d’utilisation.

Pour quelques précieuses minutes de plus avant le 0% fatidique. L’autonomie de nos smartphones continue de s’améliorer mais face à d’autres composants énergivores, rares sont ceux tenant plus de deux jours sans recharge. Avec Android 14, Google pourrait changer légèrement la donne.

Sur la bêta de la future version d’Android, le géant américain s’attaque à la consommation de l’écran en exploitant les dalles OLED disposées sur nos smartphones. Avec ces technologies, les pixels noirs ne sont pas éclairés et la nouvelle fonctionnalité cherche à utiliser cela en assombrissant le fond d’écran par rapport au reste de l’interface lorsque votre smartphone passe en mode économie d’énergie.

De cette manière, les icônes et autres fonctionnalités restent lisibles et accessibles, mais avec un changement de couleur pour s’adapter à la luminosité moindre sur le fond d’écran. En éclairant moins chaque espace de l’écran, la consommation d’énergie est donc réduite et votre smartphone pourra peut-être tenir jusqu’à la prochaine charge.

Source : 01net

