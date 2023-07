Free ne s’arrête plus et ouvre une nouvelle boutique au coeur de Paris

Après le lancement de son premier concept store en mai à Station F, Free inaugure ce 21 juillet sa 11e boutique à Paris. rendez-vous rue de Rivoli dans le 4e arrondissement.

“Découvrez la nouvelle boutique Free à Paris, 3 rue de Rivoli, ouverte ce vendredi 21 juillet 2023”, vient d’annoncer l’opérateur sur son portail. Ce choix n’est ps fruit du hasard puisue cette rue emblématique traversant coeur de la capitale, est considérée comme l’une des plus commerçantes.

Ce nouvel espace de découverte et de ventes permet aux abonnés et futurs abonnés de découvrir et de souscrire aux offres Freebox et Mobile, d’essayer et d’acheter des smartphones ou de revendre le sien sous conditions ainsi que de recevoir l’assistance des experts de l’opérateur.

A Paris, s’il a fermé définitivement en juillet 2021 le vaisseau amiral de ses Free Centers au sein son siège social, l’opérateur compte aujourd’hui dans la capitale 11 boutiques, avenue du général Leclerc dans le 14e arrondissement, Bastille (12e), rue du Commerce (15e), rue des Ternes (17e), rue de Rennes (6e), Forum des Halles (1er), République (10e) et Italie Deux (13e), Saint-Lazare (9e), et Station F (13e).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox