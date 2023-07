Des escrocs piratent des cartes de fidélité Carrefour et détournent la cagnotte

Une campagne de phishing vise les utilisateurs de cartes de fidélité de l’enseigne Carrefour.

Après les comptes bancaires, les cartes de fidélités sont la nouvelle cible des escrocs. Plus précisément celle de chez Carrefour. En effet, les cartes fidélité Carrefour sont dotées d’une cagnotte alimentée en euros à chaque passage en caisse.

Les escrocs se font donc passer pour Carrefour via de faux emails pour récupérer les identifiants du compte client. Lorsque ces derniers sont en leur possession, il ajoute la carte de fidélité sur leur téléphone en utilisant l’application Carrefour. Ils ont par la suite la possibilité d’effectuer des achats frauduleux en magasin en présentant lors du paiement la carte virtuelle et en renseignant le code secret qu’ils ont dérobé lors du phishing ou piratage.

Comme le rapport UFC-Que Choisir, une dame disposant de 71,28 euros sur sa cagnotte souhaitait les utiliser, sauf qu’elle se rend compte que cette dernière est à zéro. Après vérification, la dame s’est rendue compte que deux achats d’un montant respectif de 19,09 € et 52,19 € avaient été réalisés à Paris. Sauf qu’elle ne se rend jamais à Paris. Après avoir sollicité UFC-Que Choisir, la dame a été remboursée par Carrefour.

Carrefour alerte sa clientèle

Alors que des témoignages comme celui cité plus haut se répandent de plus en plus, Carrefour a lancé une campagne de prévention par email. Ce dernier rappelle les bons réflexes à adopter comme changer régulièrement de mot de passe, mais aussi choisir un code secret solide (évitez à tout prix votre date de naissance).

Source : Que Choisir

