Les bornes de Free ajoutent une nouvelle corde à leur arc

L’assurance mobile Free débarque sur les nouvelles bornes interactives de l’opérateur.

1er opérateur en France à proposer l’achat d’un forfait mobile ou box sur une borne interactive, Free continue de déployer son réseau de distribution partout en France, fort de ses 203 boutiques.

Aujourd’hui, l’opérateur compte près de 2 000 bornes sur l’ensemble du territoire, en s’appuyant sur un partenariat avec le réseau de magasins Maison de la Presse, Mag Presse , Fnac Darty. Lors du second semestre 2022, Free a commencé à déployer 500 bornes nouvelle génération dans ses boutiques les plus récentes. Celles-ci arborent un plus grand écran et intègrent pour la première fois une interface reprenant le site web de Free. La nouveauté principale, est la possibilité d’acheter directement sur la borne un smartphone en achat comptant ou via la formule Free Flex (location sur 24 mois avec option d’achat).

Afin de rendre le parcours utilisateur plus optimisé possible, l’opérateur intègre à présent une deuxième évolution, à savoir la souscription pour tout achat d’un mobile de l’assurance mobile proposée par Free Mobile depuis décembre 2022.Proposée à partir de 5,99€/mois en partenariat avec AXA, elle couvre aussi bien les mobiles neufs que reconditionnés et offre des garanties étendues contre la casse, l’oxydation, le vol, les communications frauduleuses, le mobile est réparé (ou remplacé par un modèle reconditionné équivalent ou identique. Aucune franchise ni délai de carence ne sont appliqués.

Ces nouvelles bornes intègrent également d’autres nouveautés comme la gestion du paiement sans contact ou encore l’aide à la connexion pour les conseillers.

Source : LSA

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox