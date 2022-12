Free officialise le lancement de son assurance mobile en option et vous donne tous les détails

Dans une nouvelle page dédiée, Free Mobile présente sa nouvelle offre d’assurance en répondant aux principales questions que se posent ses abonnés.

Souscrire une assurance mobile en option lors de l’achat d’un téléphone en boutique ou sur le site internet de Free, c’est possible depuis le 9 décembre dernier. Proposée en partenariat avec AXA, celle-ci couvre aussi bien les mobiles neufs que reconditionnés sans franchise. Aujourd’hui l’opérateur officialise ce qu’elle contient, à savoir “des garanties étendues contre la casse, l’oxydation, le vol, les communications frauduleuses”. Le mobile peut être réparé ou remplacé par un modèle reconditionné équivalent ou identique. Si aucune franchise ni délai de carence ne sont appliqués, deux sinistres par an sont pris en charge.

L’assurance mobile Free est disponible pour tous les abonnés lors de toute nouvelle commande d’un smartphone vendu chez Free à partir de 5,99€/mois selon la marque, modèle et les caractéristiques du téléphone. l’engagement est de 12 mois (30 jours pour changer d’avis sans frais).

A l’occasion de ce lancement, l’opérateur lance une page dédiée dans laquelle une FAQ est disponible afin de répondre aux questions les plus fréquentes. De quoi découvrir l’intégralité des garanties et d’en savoir plus sur les tarifs appliqués. Le prix diverge en fonction de la classe du smartphone assuré, il s’entend de 5,99€/mois pour la classe 1 à 19,99€/mois pour la classe 6.

“Tous les téléphones proposés dans la boutique Free sont compatibles avec l’assurance mobile. Avec Free Flex ou comptant, neuf ou reconditionné vous pourrez dans tous les cas opter pour l’assurance mobile lors de votre souscription. En revanche vous ne pouvez pas assurer un mobile déjà acheté”, précise l’opérateur.

Free Mobile met également en exergue un point fort de son assurance, à savoir la simplicité avec laquelle ses abonnés peuvent gérer leur offre en quelques clics depuis leur Espace Abonné Free. Ils peuvent y consulter et télécharger leurs documents, et déclarer un sinistre dans la rubrique Mes assurances > Assurance mobile. Pour ce faire, il leur sera demandé de choisir le mobile et de suivre les instructions sur le site du partenaire. Les mensualités liées à l’assurance mobile sont prélevées en même temps que leur forfait mobile.

Lors des 30 jours pour changer d’avis sans frais, les abonnés peuvent renoncer à leur contrat en quelques clics toujours depuis l’Espace Abonné dans la même rubrique. Enfin, pour une réclamation portant sur la vie de leur contrat d’assurance, les Freenautes peuvent se rendre sur https://assistance-1.free.fr/assumobile/.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox