Freebox TV : comme prévu, la chaîne Toonami change totalement de nom

Warner TV Next prend aujourd’hui le relai mais la programmation ne change pas.

Le groupe Warner Bros. Discovery veut capitaliser sur ses marques fortes, quitte à changer l’identité de ses chaînes. Ce 4 septembre, Toonami, la chaîne des super-héros pour tous les fans d’action, d’univers DC, d’animation japonaise et de catch, change ainsi de nom et laisse place à Warner TV Next, laquelle reprendra la programmation de Toonami avec une cible d’audience de 25/49 ans. “Visuellement, Warner TV Next affirme sa filiation avec Warner TV, chaine séries et cinéma du groupe au travers d’un nouveau logo développé en interne”, indiquait le groupe en juin dernier.

Disponible dans les offres Free, Orange, SFR, Bouygues Telecom, Molotov et incluse dans le Pass Warner sur Prime Video Channels, la chaine s’appuie à présent sur l’héritage du studio Warner Bros qui a célébré récemment son centenaire. Sur Freebox TV, la chaîne est accessible en option sur le canal 82 via le pack WB Family ou Adult Swim+ Toonami.