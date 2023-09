Free envoie un mail commercial à ses abonnés Freebox pour “une exclusivité”

Free propose une nouvelle promotion de 249€ sur une TV Samsung QLED de 138cm dite idéale pour profiter au maximum de la coupe du monde de rugby en 4K.

“Dernière chance pour supporter les Bleus depuis chez vous avec la Smart TV 4K, toujours à prix Free”. Alors que la coupe du monde de rugby sera diffusée en 4K dès le 8 septembre sur TF1 4K, Free profite de l’occasion pour envoyer un mail à ses abonnés Freebox afin de leur proposer une promotion sur l’une des Smart TV Samsung qu’il commercialise.

L’opérateur met ainsi en avant une offre disponible jusqu’au 1er octobre sur la TV 4K QLED 55″ de 138 cm du fabricant sud-coréen qui après remise immédiate de 249€, revient à 149€ lors premier versement puis à 19,99€/mois pendant 30 mois, sans frais.

Pour séduire les fans de sport, et plus particulièrement de rugby, Free met un coup de projecteur sur deux technologies embarquées dans cette Smart TV comme les Quantum HDR “qui rendent chaque détail visible, quel que soit le niveau de luminosité”, pour ne louper aucun essai. ou encore l’OTS Lite et les haut-parleurs placés tout autour de la TV, “le son se déplace de manière dynamique en suivant le mouvement des joueurs.”

Depuis fin novembre 2022, le FAI permet à ses abonnés fixe d’acheter un téléviseur 4K en crédit sans frais sur 30 mois et en promo. Divers téléviseurs sont ainsi accessibles depuis l’espace abonné Freebox dans la rubrique “Télévision” mais aussi via l’application officielle de gestion de compte de l’opérateur “Freebox – Espace Abonné” sur iOS et Android.

