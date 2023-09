Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : les abonnés mobile sont vraiment gâtés, de la gratuité pour être plus zen sur les Freebox

Clap de fin : Il ne restait plus qu’un moyen détourné pour y accéder et c’est désormais fini. Selon une observation d’un internaute et suite à nos propres constatations, la Freebox mini 4K n’est dorénavant plus disponible sur les bornes automatiques déployées par l’opérateur à travers l’Hexagone. Plus d’infos…

Free révèle sa formule magique pour ne pas augmenter le prix du forfait de ses abonnés a contrario de ses rivaux. Plus d’infos…

Free gagne plus d’abonnés sur les box que ses rivaux avec 42 000 nouveaux abonnements sur le fixe au second trimestre et 205 000 sur le FTTH. Sa fibre (70% de sa base) et ses Freebox passent un nouveau cap. Plus d’infos…