Free Mobile confirme son rang de meilleur recruteur en 2023, la concurrence ne suit pas la cadence

La croissance sur poursuit pour Free Mobile au second trimestre. L’opérateur a engrangé 128 000 nouveaux abonnés, soir 4 fois plus qu’Orange.

Sa stratégie fonctionne à merveille, il faut dire aussi que l’opérateur profite du choix de la concurrence d’augmenter ses prix à l’heure où les Français n’ont pas besoin de cela, contexte inflationniste oblige. Meilleur recruteur en 2022, Free Mobile est inarrêtable cette année. Après avoir séduit 172 000 nouveaux abonnés sur les 3 premiers mois de l’année très loin devant ses rivaux, l’opérateur récidive lors du second trimestre avec 128 000 nouveaux forfaits écoulés, annonce-t-il ce 30 août lors de la publication des résultats semestriels de sa maison-mère. Face à lui, Bouygues Telecom et Orange ont respectivement engrangé 82 000 et 29 000 abonnés. Dans le même temps, SFR en a perdu 135 000.

Dans le détail, Free Mobile a vu son parc forfait à 19,99€ et Série Free progresser de 187 000 abonnés. L’ex-trublion perd toujours des abonnés au forfait à 2€ mais moins qu’à l’accoutumée (-59 000). Cela peut s”expliquer par des migrations plus importantes vers les offres supérieures et de premiers effets positifs du Booster 5Go lancé en janvier dernier. Il comptait fin juin 14,5 millions d’abonnés au total.

