Free annonce gagner plus d’abonnés sur les box que ses rivaux, sa fibre et ses Freebox passent un nouveau cap

Pas moins de 42 000 nouveaux abonnés recrutés sur le fixe entre fin mars et fin juin, Free retrouve son leadership sur le fixe au second trimestre. 70% de ses clients sont désormais connectés à la fibre.

Meilleur recruteur sur le mobile au deuxième trimestre, mais aussi sur le fixe. Free poursuit sa fore croissance sur tous les segments en France. Après avoir séduit plus d’abonnés que ses rivaux en 2022, l’opérateur semble en mesure de prendre le même chemin cette année sur le marché des box. Si Bouygues Telecom lui a raflé de peu (+4000) le fauteuil de leader lors du 1er trimestre, Free a repris la tête lors du second, annonce-t-il aujourd’hui lors de la présentation de ses résultats financiers et commerciaux. Sur ce segment, le FAI a ainsi recruté 42 000 abonnés comme lors de l’exercice précédent, soit cette fois 2000 forfaits de plus que son rival. Derrière, SFR (-29 000) et Orange (-33 000) continuent de perdre des clients.

Sur la fibre, Free maintient son rythme de croisière lors du second trimestre avec le gain de 205 000 abonnés contre 250 000 pour Orange qui conserve son leadership depuis plusieurs années. Bouygues Telecom suit à distance avec 122 000 nouveaux recrutements. “Ces performances confirment la puissance de la marque Free, dont la singularité, en termes de rapport qualité prix, s’est encore renforcée ces derniers mois dans un contexte inflationniste”, se félicite l’opérateur qui compte désormais 7, 264 millions d’abonnés fixe dont plus de 5 millions sont connectés à la fibre, soit 70% de son parc fixe.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox