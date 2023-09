Abonnés Free et Amazon Prime : un nouveau jeu PC gratuit à récupérer

Une aventure onirique s’offre à vous cette semaine grâce à Prime Gaming.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Pour démarrer le mois de septembre, un jeu assez spécial vous est proposé. Vous pouvez le récupérer dans les 33 prochains jours, une fois cela fait, le jeu vous appartiendra et vous pourrez y jouer quand vous voudrez même après cette période. Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et offert pendant 6 mois pour les abonnés Freebox Révolution, Pop et les abonnés Freebox mini 4K ayant un forfait Free Mobile lié à leur offre fixe.

Ce jeu indépendant vous plonge dans un univers très particulier. Dans Summertime Madness, un artiste a passé un pacte avec le diable et il se retrouve pris au piège d’une de ses propres toiles. Chaque mystère découvert, chaque casse-tête résolu révéleront de nouvelles merveilles et de nouveaux lieux à explorer. Il s’agit ainsi d’un jeu de puzzle et il est disponible sur Legacy games.



Pour y accéder, il vous faudra télécharger le launcher depuis le site de la plateforme et vous créer un compte. Une fois ce dernier installé, récupérez le jeu depuis la page Prime Gaming dédiée. Un code vous est alors indiqué, il vous suffit de le copier-coller sur cette page en vous connectant à votre compte. Une fois cela fait, vous pourrez jouer au jeu directement depuis la plateforme téléchargée précédemment.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox