Pouvoir d’achat : plus de la moitié des Français sont prêts réduire leurs dépenses courantes pour garder leur forfait mobile

Un forfait mobile est presque aussi important que les dépenses de santé pour une majorité de consommateurs, selon l’Observatoire E.Leclerc des Nouvelles consommations.

Difficile de renoncer à son abonnement mobile, même face à l’inflation. Si, selon une étude publiée par E.Leclerc, 83% des Français déclarent avoir renoncé à certaines dépenses, un abonnement sur son smartphone reste indispensable pour 56% des sondés, qui se disent prêt à renoncer à des dépenses courantes plutôt que de réduire leur budget dédié au forfait mobile.

Le pourcentage monte à 66% pour les revenus les plus bas et 70% chez les moins de 25 ans. S’ils se sont en effet restreints, les Français l’ont d’abord fait sur leurs loisirs : avec 76 % des personnes interrogées qui déclarent avoir dû, « peu ou vraiment », modifier leurs habitudes de consommation en la matière, exæquo avec l’habillement, devant les déplacements (72 %), l’alimentation (67 %), le logement (48 %), ou encore l’hygiène et la beauté (48 %).

Étude réalisée par Ipsos pour E. Leclerc, sur un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus de 1.000 personnes, menée du 26 au 31 mai 2023.

Le forfait mobile est l’avant-dernier point sur lequel les personnes interrogées ont été contraint de faire une croix, devant les frais de santé. Et ce malgré une augmentation des tarifs de ces offres observées chez SFR, Orange et Bouygues Telecom. Elle était de près de 13.5% sur un an en juin dernier selon Ariase. Free Mobile de son côté a conservé son engagement de ne pas augmenter le tarif de ses forfaits historiques (2€ et 19.99€ par mois) jusqu’en 2027 et a par ailleurs enrichi son offre la plus onéreuse en data cette semaine.

