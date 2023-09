Altice travaille sur “BFM2”, veut lancer plus de chaînes régionales et lorgne des fréquences sur la TNT

La branche média de la maison mère de SFR entend continuer de se développer, tant sur nos petits écrans que sur le web.

La fin des vacances signifie aussi conférence de rentrée pour de nombreuses sociétés et Altice Média, le pôle en charge notamment de BFM et RMC a de grandes ambitions. Le PDG de la maison-mère de SFR a ainsi expliqué désirer faire du groupe un “acteur de la consolidation” des médias, en le faisant grossir de diverses manières.

Parmi les options, BFM Régions pourrait s’étendre davantage. Le bouquet de dix chaînes représente une potentielle croissance pour le groupe puisqu’elles devraient toutes atteindre au moins l’équilibre en 2024. Pour l’heure, aucun indice sur les destinations où BFM TV veut poser ses valises, mais l’Ouest pourrait être un secteur intéressant, puisque plusieurs chaînes régionales y existent, comme Tébéo à Brest ou Tébésud pour les environs de Lorient et Vannes.

Mais un autre projet est dans les cartons, pour un format numérique dédié à la consommation en ligne. Il s’agit d’une chaîne nommée BFM2, qui permettra de soulager la chaîne TV en continuant à traiter l’information générale lorsqu’une actualité prend beaucoup d’importance sur BFM. Une équipe y serait dédiée et une programmation serait également prévue avec de l’actualité en direct n’étant pas diffusée sur la chaîne disponible sur le téléviseur. Dans cette optique, Altice sera donc au rendez-vous en 2025 lorsque la majorité des chaînes de la TNT verront leurs fréquences être remises en jeu. Tout d’abord pour conserver la place de BFM TV, mais le groupe n’exclut pas d’essayer de racheter une autre chaîne. Il avait déjà essayé de reprendre TFX et 6Ter lorsque la fusion entre TF1 et M6 était encore d’actualité.

Source : Alloforfait

