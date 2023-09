Free lancera demain la “Freeperie”, où un nouveau smartphone coûte 2€

Un concept éphémère qui démarrera à Paris et avec un concept simple : donnez deux euros, recevez un lot.

Avis aux habitants de la capitale et des environs, demain samedi 2 septembre, il y a un endroit où se rendre : la Freeperie. L’opérateur l’annonce en effet en partenariat avec le compte “leguideultime”, dédié à trouver les meilleures adresses de Paris. Le rendez-vous se déroule à 10h au 31 Rue d’Avron.

L’idée est assez simple : une friperie où vous n’avez qu’à vous rendre avec une seule pièce de 2€ par personne. Vous donnez ladite pièce pour l’échanger contre un lot qui peut comprendre les vêtements de la friperie, des vêtements de luxe, des restos gratuits et aussi des téléphones dernière génération pour les plus chanceux. Bien sûr, il n’est possible d’échanger qu’une seule pièce par personne. Les quantités sont limitées, mais des animations et des distributions sont prévues pour les personnes attendant dans la queue. L’expérience prendra fin à 18h le même jour, il faudra faire vite.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox