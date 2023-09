Free enterre pour de bon sa Freebox mini 4K

L’offre Freebox la moins chère a disparu des bornes automatiques de Free.

Il ne restait plus qu’un moyen détourné pour y accéder et c’est désormais fini. Selon une observation d’un internaute et suite à nos propres constatations, la Freebox mini 4K n’est dorénavant plus disponible sur les bornes automatiques déployées par l’opérateur à travers l’Hexagone.

Exit donc l’offre permettant d’accéder à la fibre de Free pour 15.99€/mois la première année, seules les Freebox Pop, Delta et Révolution sont proposées sur l’ensemble des supports commerciaux de l’opérateur. L’offre avait déjà disparu du site web de Free en novembre 2022.

Lancée en mars 2015, la box avait l’avantage de présenter un player Android TV, une première, mais aussi la disponibilité de la 4K sans surcoût. Cependant, la box était devenue assez vieillissante et les performances n’étaient plus forcément au rendez-vous, d’autant qu’un nouveau player Android TV plus récent était lancé en 2020 avec la Freebox Pop. C’est donc la fin d’une aventure qui aura duré un peu plus de 8 ans, avec une dernière année passée dans l’ombre pour l’offre Freebox d’entrée de gamme.

