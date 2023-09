Attention à ce SMS envoyé par les “impôts”, c’est une arnaque

Les escroqueries par SMS ou mails sont nombreuses et en cette fin de mois d’août, un simple message peut vous coûter cher.

C’est souvent trop beau pour être vrai. Des français reçoivent actuellement des messages à propos d’un soi-disant trop-perçu des impôts, qui vise à leur soutirer de l’argent. En effet, l’escroc vous envoie simplement “Info Impots Gouv. Trop-percu constaté sur votre avis d’imposition 2023. Suivez le lien afin de procéder au remboursement” et si vous cliquez, vous aurez une mauvaise surprise.

Le lien vous renvoie vers un site espion réclamant vos coordonnées bancaire afin de recevoir la somme due. À la rentrée, qui refuserait un peu d’argent ? C’est cependant bel et bien un piège et certains indices le prouvent, notamment le lien contenant “gov” au lieu de “gouv”. Pour rappel, la DGFiP ne réclamera « jamais de coordonnées bancaires, d’informations personnelles, de données d’identification des fournisseurs et des clients, d’informations sur les factures ou sur les références des contacts financiers » ni par mail, ni par téléphone.

En cas de doute, contactez la Direction générale des finances publiques sur son numéro non surtaxé 08 09 40 14 01. Si vous avez suivi les indications du message, contactez immédiatement votre banque pour faire opposition à tout virement.

Source : Actu.fr

