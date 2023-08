Free offre une nouvelle avant-première à ses abonnés Freebox

Vous pouvez découvrir avant même sa diffusion le premier épisode de la nouvelle série documentaire de National Geographic.

C’est gratuit, c’est sur l’Aktu Free. L’opérateur, en partenariat avec la chaîne National Geographic, propose à ses abonnés Freebox de regarder le premier épisode de la série “Les barons de la drogue”. Il est dédié à Curtis Warren, ayant opéré à Liverpool.

La série documentaire « Les barons de la drogue » réunit des récits de première main à vous faire dresser les cheveux sur la tête, racontés par des agents spéciaux, des enquêteurs et des membres de cartels, sur la façon dont les barons de la drogue les plus importants et les plus meurtriers de la planète ont été traqués et éliminés. En mettant en lumière des histoires vraies de luttes acharnées et de triomphes, la série illustre comment la coopération internationale et la détermination sans faille des forces de l’ordre ont conduit à d’audacieux coups de filet, mettant ainsi fin à l’impunité de certains des criminels les plus redoutables de notre époque.

Pour y accéder, il suffit de se rendre dans la rubrique Aktu Free, accessible directement depuis l’interface de votre Freebox Révolution, player Devialet ou Freebox mini 4K. Pour les abonnés Freebox Pop, il faut vous rendre sur la page d’accueil Android, dans la rubrique dédiée aux applications Free.

La série en 10 épisodes sera diffusée à partir du mardi 5 septembre à 21h à raison de deux épisodes par semaine. Elle proposera autant de portraits glaçants de ces hommes et des mécaniques complexes de leurs opérations. Un régal pour les amateurs de documentaires sur le sujet, National Geographic est inclus dans l’offre TV by Canal (intégrée à la Freebox Révolution et Delta), il suffit de saisir 60 sur votre télécommande. Elle est également disponible en option, via le bouquet Famille by Canal.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox