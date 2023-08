Orange bien inspiré, la transparence de Free rassure… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Oqee donne des idées à Orange ?

L’opérateur historique a interrogé les utilisateurs de sa plateforme d’expérimentations Le Lab au sujet des équipements TV présents chez eux. Plus précisément, ce sont les boîtiers TV et les téléviseurs connectés tournant sous Android TV.Sans trop en dire, le questionnaire a pour but d’étudier “la faisabilité d’une future expérimentation”, laissant ainsi entendre qu’Orange pourrait chercher à proposer une application pour les appareils tournant sous Android TV ou Google TV, voire Fire TV puisque le système d’Amazon est également mentionné. Il pourrait s’agir d’une suite logique, après l’application dédiée à Tizen OS, pour les téléviseurs connectés Samsung, lancée en 2022. Difficile alors de ne pas comparer cette idée à celle d’Oqee, plateforme proposée à tous les abonnés Freebox sur de nombreux supports. Quand Free inspire Orange ?

Free détaille sa formation fibre et c’est rassurant

Bien former pour un travail d’excellence. Dans un communiqué, la maison-mère de Free, Iliad, explique clairement son processus de formations des techniciens réalisant des interventions sur les 23 400 communes couvertes par la fibre de Free. Nicolas Thomas, Directeur général de Free depuis peu, explique que l’opérateur a “recruté massivement, afin de constituer nos propres équipes techniques dédiées au déploiement et à l’exploitation de la Fibre Free. Aujourd’hui, avec 3 600 collaborateurs dédiés, soit près d’un tiers de notre effectif global en France, qui s’élève à 10 500

collaborateurs, nous sommes l’opérateur qui a le plus internalisé ses effectifs dédiés à la fibre en France“. La précision et les explications données par l’opérateur ont eu le mérite de rassurer certains abonnés fibre de Free, même si forcément, d’autres attendent encore l’arrivée de la fibre optique chez eux…

La 4K en VOD chez Canal laisse des doutes

Les plateformes de VOD en location ou achat ne se mettent que rarement à la page de la diffusion en 4K. Celle proposée par Canal, disponible via les box des opérateurs et sur d’autres appareils pourrait bientôt s’atteler à proposer des contenus en ultra haute définition. Une bonne nouvelle pour les amateurs de belles images, même si certains préfèreront toujours la liberté apportée par l’édition physique. D’autant plus si les tarifs de la 4K sont plus élevés, comme c’est le cas pour la HD.

Se protéger efficacement a généralement un prix

Les deux offres McAfee Sécurité lancées en février à destination des abonnés Freebox sont à présent proposées à certains abonnés Free Mobile. Selon les constatations de Tiino-X83 , cette option payante est disponible dans la rubrique “Mes options” dans l’espace abonné, elle permet de protéger votre identité et la confidentialité de vos données sur tous vos appareils. Si certains considèrent que le prix ne justifie pas l’usage, il est bon de rappeler que les versions gratuites ont souvent moins de fonctionnalités que les payantes. A vous de choisir si vous souhaitez payer et quelle offre vous convient le mieux selon vos usages.

Freebox Connect, inutile de la garder ?

Vous pouvez mettre Freebox Connect à jour sur iPhone pour bénéficier de deux améliorations bienvenues. L’interface de planification de coupure du WiFi a été revue et un lien est intégré pour retrouver vos enregistrements sur Oqee lorsque vous êtes équipé d’un player Delta. Certains considèrent cependant qu’une fois les paramètres WiFi configurés, l’appli n’a pas vraiment d’utilité. Mais pour contrôler l’usage si besoin ou repérer un problème, elle reste pratique !

