Free dévoile son dispositif de formation des techniciens fibre, “une organisation unique”

À l’heure où les raccordements fibre sont régulièrement critiqués pour la qualité discutable de certaines interventions, Free a accueilli hier le ministre délégué chargé du Numérique Jean-Noël Barrot dans son plus grand centre de formation, à Argenteuil.



Bien former pour un travail d’excellence. Dans un communiqué, la maison-mère de Free, Iliad, explique clairement son processus de formations des techniciens réalisant des interventions sur les 23 400 communes couvertes par la fibre de Free. Nicolas Thomas, Directeur général de Free depuis peu, explique que l’opérateur a “recruté massivement, afin de constituer nos propres équipes techniques dédiées au déploiement et à l’exploitation de la Fibre Free. Aujourd’hui, avec 3 600 collaborateurs dédiés, soit près d’un tiers de notre effectif global en France, qui s’élève à 10 500

collaborateurs, nous sommes l’opérateur qui a le plus internalisé ses effectifs dédiés à la fibre en France“.

Pour assurer une qualité d’intervention, la formation proposée est très structurée. Free a fait le choix de développer en interne une organisation et une expertise dédiées à la fibre. “Dès le départ, notre objectif était de parfaitement maîtriser la chaîne technique du déploiement et de l’exploitation des réseaux fibre, afin de proposer un service de qualité optimale et de se différencier ainsi nos concurrents” explique-t-il. Les compétences sont donc internalisées avec une maîtrise complète de la chaîne technique, allant de l’ingénierie du déploiement à l’optimisation de l’exploitation.

Ainsi, des sites dédiés à la formation ont été déployés dans de nombreuses villes (Strasbourg, Lille, Rouen, Tours, Dijon, Grenoble, Grasse…). Mais deux centres de formations plus importants ont été créés en 2012 et en 2016, situés respectivement à Argenteuil et Montpellier. “Consacrés à la pratique, ces deux centres proposent des modules, du matériel et des maquettes permettant aux techniciens de parfaire leur savoir-faire et connaissances en matière de raccordement à la Fibre Free et d’exploitation de la Fibre Free. Ils ont pour spécificité de permettre aux techniciens une immersion totale dans l’environnement de la fibre grâce à la réalisation de cas pratiques couvrant les différentes configurations de matériels, de méthodes et de situations auxquels seront par la suite confrontés nos intervenants sur le terrain” détaille l’opérateur. Ce sont au total 10 000 personnes formées avec 390 000 heures de formation dispensées chaque année.

Une formation rigoureuse

Dès l’arrivée chez Free, un technicien terrain fibre est formé deux semaines en centre et trois semaines sur le terrain, mais cela ne s’arrête pas là. La formation continue tout au long de son parcours professionnel avec des évaluations régulières. Ces parcours de formation ont été conçus en interne et couvert l’ensemble des sujets et thèmes, allant des processus aux outils SI en passant par la connaissance des règles d’ingénierie, des gestes pratiques, de la communication et des règles de sécurité.

“Tous nos intervenants reçoivent ainsi une formation initiale aux différentes architectures réseaux. Ils sont également, dès leur arrivée chez nous, sensibilisés à la communication avec les abonnés ou tout autre tiers (gardien d’immeuble, back-office, partenaires prestataires, passants dans la rue…). Enfin, plusieurs modules de formation portent sur la sécurité : connaissance des dangers électriques et consignation des installations, balisage et protection des individus, connaissance et manipulation des équipements de protection collective et individuelle…” Free

La théorie et la pratique s’alternent avec des mises en situation diverses et les parcours sont régulièrement mis à jour. Free affirme par ailleurs que l’exigence est de rigueur même pour ses sous-traitants. Lorsqu’il choisit une entreprise, des référents de cette dernière sont accompagnés sur les sites et dans les centres de formations pour connaître les exigences de l’opérateur et sont accompagnés sur le terrain entre 3 et 5 jours à minima. A cette formation s’ajoute une politique de contrôle rodée. Outre l’accompagnement régulier, chaque mois environ 2000 audits sont réalisés sur la partie production et 350 audits sur la partie sécurité du réseau.

