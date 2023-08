Problèmes de fibre : le gouvernement urge le secteur de corriger le tir et menace de sévir

À l’occasion de son passage dans un centre de formation en fibre optique de Free, le ministre délégué au Numérique est revenu sur les malfaçons dans le secteur.

En déplacement auprès des formateurs de l’opérateur de Xavier Niel, Jean Noël Barrot a à nouveau souligné que les problèmes de fibre étaient encore trop fréquents. “Les choses avancent, mais pas suffisamment à notre goût” explique-t-il.

Loin d’être de simples paroles, le ministre a également expliqué qu’il n’excluait pas de passer par la loi pour sévir face aux opérateurs peu soigneux. Si des opérateurs d’infrastructure comme XP-Fibre ont déjà déposé des plans de reprise et malgré la mise en avant des réseaux les plus accidentogènes par l’Arcep, le problème continue d’inquiéter. Du côté du législatif, la proposition de loi du sénateur Patric Chaize visant à améliorer la qualité des raccordements en fibre optique a été très mal accueillie par les opérateurs et l’Arcep.

Jean-Noël Barrot pour sa part affirme attendre les prochaines données de l’Arcep pour faire le bilan des travaux réalisés pour améliorer la situation. « Avant l’été, j’ai dit que si les résultats n’étaient pas tangibles, un an après la prise des engagements des acteurs de la filière, nous n’écartions pas l’idée de prendre des mesures législatives pour résoudre au plus vite ces problèmes de qualité » affirme-t-il.

Source : Les Echos

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox