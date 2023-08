Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : la Freebox Révolution en promo, la 5G de Free Mobile s’installe ailleurs…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Pour la rentrée, Free propose à nouveau son offre spéciale sur Veepee. Même formule que depuis plusieurs mois, la Freebox Révolution à prix réduit avec 6 mois offerts à Amazon Prime et 1 an d’abonnement à Canal+ Séries. Plus d’infos …

Abonnés Freebox : vous pouvez bénéficier de remises intéressantes sur des téléviseurs connectés QLED. Plus d’infos…

Freebox Connect, l’application pour gérer facilement son WiFi et sa Freebox, s’améliore sur iPhone. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free a lancé la 5G à la Réunion avec une nouvelle offre sur le territoire. Plus d’infos…

Free Mobile envoie un SMS à certains abonnés pour leur faire profiter de Free Ligue 1, inclus dans leur offre. Plus d’infos…

De nouvelles installations temporaires sont venus renforcer la couverture de Free Mobile dans deux évènements. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

La 4K apparaît dans les conditions générales de ventes de Canal VOD, en espérant une arrivée prochaine. Plus d’infos…

Free en a dévoilé davantage à propos de son processus de formation à la fibre optique. Plus d’infos…

